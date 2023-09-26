Технический сбой в приложении T-Mobile привел к раскрытию личных данных пользователей

Клиенты оператора сотовой связи T-Mobile столкнулись с техническим сбоем в мобильном приложении компании, из-за которого стали видимыми личные данные других пользователей. Среди раскрытой информации - текущий баланс, история покупок, домашний адрес, а также последние четыре цифры номера кредитной карты.

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Жалобы на инцидент появились на платформе X и в сети Reddit. Отмечается, что некоторые пользователи увидели данные не только одного, но и нескольких других клиентов. В ответ на происшествие представитель T-Mobile Тара Дэрроу заявила, что проблема была вызвана последним обновлением приложения и уже устранена. По утверждениям компании, сбой затронул менее ста пользователей и не был связан с какими-либо кибератаками или нарушениями безопасности.

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Этот инцидент стал уже третьим известным случаем в 2023 году, когда у T-Mobile возникали проблемы с защитой данных пользователей. В мае хакеры получили доступ к именам, датам рождения, контактам клиентов, а также к номерам их паспортов и PIN-кодам аккаунтов. В январе компания сообщала о утечке данных 37 миллионов клиентов. С 2018 года зарегистрировано уже девять подобных инцидентов с утечкой пользовательских данных.