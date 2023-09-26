Рост продаж страховых программ в розничных сетях электроники свидетельствует о стремлении ретейлеров и банков компенсировать снижение спроса на основной ассортимент за счет дополнительных услуг

В течение первых трех кварталов 2023 года продажи дополнительных сервисных и страховых программ в магазинах Inventive Retail Group (restore:, Samsung, Xiaomi) выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичный тренд наблюдается в других розничных сетях: например, в "М.Видео-Эльдорадо" страховок оформлено на 12% больше, а в МТС — на 22%. Особенно выделяется сегмент смартфонов стоимостью от 110 тыс. до 140 тыс. рублей, где количество страховых заявок увеличилось на 414%.

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По мнению экспертов и топ-менеджеров розничных сетей, увеличение интереса к страхованию электроники связано с низким спросом на электронные товары и стремлением ретейлеров увеличить маржинальность за счет дополнительных услуг. Кроме того, увеличился интерес банков к оформлению страховок из-за повышения кредитной ставки и уменьшения количества оформленных кредитов. Ранее основным мотивом для страхования было приобретение электроники в кредит или рассрочку.

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Специалисты отмечают, что среди покупателей увеличилась популярность страхования техники новых китайских и турецких брендов из-за сомнений в качестве этих товаров. Стоимость страхования, включающего продление заводской гарантии на дополнительный год, замену дисплея и риски от различных непредвиденных ситуаций, варьируется от 10 до 18% от стоимости гаджета.