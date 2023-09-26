Российский экологический оператор разрабатывает нейросеть для мониторинга мусорных полигонов с целью выявления нарушений.

Россия объявила о разработке инновационного проекта, в центре которого находится искусственный интеллект. Нейросеть планируется задействовать для мониторинга состояния мусорных полигонов страны. Инициатива пришла от Российского экологического оператора, под руководством Дениса Буцаева. Завершение проекта запланировано на середину 2024 года.

реклама

Этот шаг направлен на выявление и устранение нарушений, имеющих место на мусорных свалках. Нейросеть будет обрабатывать данные, получаемые в ходе аэрофотосъемки территорий мусорных полигонов, и автоматически определять различные виды нарушений.

К таким нарушениям относятся отсутствие должного контроля за весом мусора, наличие несанкционированных выгрузочных каналов, присутствие птиц на свалке, а также случаи возгорания и гниения отходов.

С 2019 года Российский экологический оператор активно участвует в реализации мусорной реформы. Основной целью реформы является соблюдение установленных законодательных норм в области обращения с твердыми коммунальными отходами и поиск путей для усовершенствования этой сферы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Проект с применением искусственного интеллекта для мониторинга мусорных полигонов открывает новые горизонты для повышения эффективности управления отходами и улучшения экологической обстановки в стране.