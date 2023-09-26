Huawei представила новую беспроводную технологию NearLink, которая значительно превосходит Bluetooth и WiF

Huawei официально представила новое поколение беспроводной технологии малого радиуса действия под названием NearLink, утверждая, что она существенно опережает традиционные беспроводные технологии, такие как Bluetooth и WiFi. NearLink является результатом коллективной работы более 300 ведущих предприятий и учреждений как внутри страны, так и за ее пределами. Технология интегрирует преимущества этих традиционных беспроводных технологий, предлагая значительно улучшенную производительность.

реклама

Согласно заявлениям Huawei, NearLink имеет следующие преимущества по сравнению с существующими беспроводными соединениями:

Энергопотребление снижено на 60%

Скорость передачи данных увеличена в 6 раз

Задержка уменьшена до 1/30 от текущих уровней

Количество сетевых подключений увеличено в 10 раз

Эти характеристики делают NearLink подходящей для широкого спектра применений, включая бытовую электронику, умные дома, электромобили и промышленное производство. В частности, это может повысить эффективность работы HarmonyOS в экосистеме Интернета вещей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В контексте смартфонов, ПК, автомобилей и других устройств, NearLink обещает обеспечить более низкое энергопотребление, более широкое покрытие и безопасные технологии подключения для пользователей, делая ее значимым вкладом в беспроводные технологии следующего поколения.