Xiaomi 14 Pro обещает пользователем выдающееся качество снимков даже при слабом освещении.

Один из самых антципируемых смартфонов этого года, Xiaomi 14 Pro, обещает удивить своими характеристиками, особенно в области мобильной фотографии. Согласно последним слухам, устройство будет оснащено тремя 50-мегапиксельными камерами, что делает его одним из наиболее продвинутых в этом сегменте.

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Ключевой особенностью камеры Xiaomi 14 Pro является переменная диафрагма от f/1.4 до f/4.0 на основном датчике, функция, ранее доступная только на флагманском Xiaomi 13 Ultra. Такая переменная диафрагма позволяет смартфону лучше справляться с условиями низкой освещенности, обеспечивая выдающееся качество изображения.

К основному датчику присоединятся ещё два 50-мегапиксельных модуля задней камеры, что делает Xiaomi 14 Pro мощным инструментом для мобильной фотографии.

Кроме впечатляющих камерных возможностей, Xiaomi 14 Pro будет оснащен 2K-дисплеем с ультратонкими рамками и новым базовым материалом, который обещает защитить глаза пользователей от усталости.

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Xiaomi планирует анонсировать линейку Xiaomi 14 в конце ноября 2023 года. Ожидается, что устройства этой серии будут одними из первых, оснащенных флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, что делает этот релиз ещё более важным для технологического сообщества.