Российская игровая студия Saber Interactive начала разработку новой ААА-игры во вселенной "Звёздных Войн", присоединившись к ряду других международных компаний, создающих проекты по популярной диснеевской франшизе.

Команда Saber Interactive приступила к созданию новой игры класса ААА, опираясь на популярную диснеевскую франшизу. Это будет масштабный проект, хоть он и находится на начальном этапе разработки, что означает, что анонса игры ждать в ближайшее время не стоит.

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Эта новость стала приятным дополнением к ряду других анонсов из мира "Звёздных Войн". Игры Star Wars Eclipse от Quantic Dream, Outlaws от Ubisoft и проект Skydance все еще в разработке, а компания Respawn уже начала создание продолжения Star Wars Jedi. Все эти проекты обещают поклонникам вселенной "Звёздных Войн" множество часов увлекательного геймплея и новые истории в любимом мире.

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Создание нового проекта во вселенной "Звёздных Войн" российской студией Saber Interactive подчеркивает активное участие России в международной игровой индустрии и открывает новые возможности для отечественных разработчиков.