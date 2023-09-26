Исследования в области кибербезопасности обнаружили новый метод хакерских атак через онлайн-рекламу с использованием инструмента Sherlock.

Недавние исследования в сфере кибербезопасности выявили новый способ распространения вредоносного ПО через интернет-рекламу. Преступники, стремящиеся обойти традиционные методы защиты, создали инструментарий для внедрения вредоносного кода через рекламные сети. Такая техника угрожает не только индивидуальным пользователям, но и корпоративным сетям.

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Инструмент, получивший название Sherlock, был разработан израильской компанией Insanet. Он предназначен для внедрения вредоносного кода через рекламные сети, что открывает новые возможности для кибератак. В отличие от традиционных методов хакерских атак, которые эксплуатируют уязвимости в программном обеспечении и аппаратном обеспечении устройств, этот метод использует рекламные платформы для доставки вредоносного ПО на устройства пользователей.

Процесс достаточно хитроумен: хакер создает рекламную кампанию, нацеленную на определенную демографическую группу, и встраивает вредоносный код в рекламное объявление. Когда пользователь просматривает или кликает на такое объявление, вредоносное ПО тайно устанавливается на его устройство. Это может привести к краже персональных данных, учетных записей и другой ценной информации.

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Этот новый метод представляет серьезную угрозу, поскольку атаки могут быть нацелены на конкретных пользователей или группы. Эксперты по кибербезопасности советуют регулярно обновлять антивирусные программы и быть настороже при просмотре онлайн-рекламы, особенно на незнакомых или не проверенных ресурсах.