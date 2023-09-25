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С момента появления твердотельных накопителей SSD они стали неотъемлемой частью нашей цифровой жизни. Однако, с увеличением ёмкости и функциональности, возникла и проблема - ограниченный ресурс перезаписи NAND-памяти, что может стать серьезной проблемой в некоторых сценариях.

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Недавно компания Solidigm представила свое решение этой проблемы в виде SSD Solidigm D7-P5810. Чем этот накопитель так особенен? Ответ кроется в его особой памяти.

Solidigm D7-P5810 использует 144-слойную SLC NAND память, где каждая ячейка способна хранить только один бит информации. Это делает его одним из самых надежных накопителей, обеспечивая долгий срок службы без боязни ограничения перезаписи. Накопитель предлагает впечатляющий общий ресурс записи в 73 петабайта и даже поддерживает 50 полных перезаписей в день в течение пятилетнего гарантийного срока.

Solidigm D7-P5810 доступен в двух вариантах ёмкостью - 800 ГБ и 1,6 ТБ, и обеспечивает выдающуюся производительность при случайных операциях записи. Это делает его идеальным выбором для кеширования в системах на базе QLC NAND, систем высокопроизводительных вычислений и других сценариев, где надежность и производительность играют важную роль.

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Solidigm D7-P5810 - это ответ на ограниченный ресурс перезаписи NAND-памяти, и он обещает удовлетворить потребности пользователей, ценящих надежность и долгий срок службы своих накопителей.