Компания Swissbit представила серию microSD-карт iShield Archive, которые предназначены для шифрования данных и обеспечения защиты видео и изображений





реклама

Swissbit AG выпустила новую серию microSD-карт iShield Archive, предназначенных для безопасного хранения и защиты данных, особенно актуальных в контексте обновленного законодательства Евросоюза о защите информации.

Доступны версии ёмкостью 16, 32 и 64 ГБ с высокой скоростью доступа, поддержкой аппаратного шифрования AES-256 и классами UHS-I U3 и Video Speed Class V30, обеспечивающими запись 4K-видео без задержек.

Карты могут использоваться в различных типах камер, включая беспилотники и нательные видеорегистраторы. Однако их ключевая особенность заключается в защите данных. После выключения камеры и извлечения карты данные становятся недоступными для чтения, копирования или удаления без соответствующих прав доступа.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Это делает iShield Archive идеальными для ситуаций, когда безопасность данных играет решающую роль. Управление и настройка карт осуществляются через ПО iShield Archive Tool (iAT) для Windows, macOS и Linux.