Компания Microsoft начала поиск руководителя программы, который будет отвечать за стратегию получения энергии для своих дата-центров из малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов

Microsoft активно занимается обеспечением электроэнергией своих центров обработки данных (ЦОД) с использованием малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов. Компания уже ищет руководителя программы, который будет отвечать за стратегию получения энергии для дата-центров из подобных источников.

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Эта инициатива Microsoft не первая в области использования атомной энергии для ЦОД. Компания уже приобретает "зелёные кредиты" у атомных электростанций (АЭС) и планирует использовать "виртуальную" атомную энергию для своего дата-центра в Бойдтоне благодаря соглашению с АЭС Constellation.

Новый руководитель программы будет отвечать за интеграцию SMR и микрореакторов в энергосистему ЦОД Microsoft, а также за выбор партнёров и технологий. Эта инициатива имеет большое значение, так как рост нагрузки на энергосети и стремление перейти на экологически чистые технологии делают энергоснабжение ЦОД сложной задачей. Малые модульные реакторы представляют собой дешёвую и компактную альтернативу традиционным АЭС, которые могут использоваться даже на территории ЦОД.

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Эта инициатива Microsoft позволяет обеспечить энергией свои ЦОД и одновременно снизить негативное воздействие на окружающую среду.