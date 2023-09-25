Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Microsoft активно исследует атомные реакторы для энергоснабжения своих дата-центров
Компания Microsoft начала поиск руководителя программы, который будет отвечать за стратегию получения энергии для своих дата-центров из малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов

реклама

Microsoft активно занимается обеспечением электроэнергией своих центров обработки данных (ЦОД) с использованием малых модульных реакторов (SMR) и микрореакторов. Компания уже ищет руководителя программы, который будет отвечать за стратегию получения энергии для дата-центров из подобных источников.

реклама

Эта инициатива Microsoft не первая в области использования атомной энергии для ЦОД. Компания уже приобретает "зелёные кредиты" у атомных электростанций (АЭС) и планирует использовать "виртуальную" атомную энергию для своего дата-центра в Бойдтоне благодаря соглашению с АЭС Constellation.

Новый руководитель программы будет отвечать за интеграцию SMR и микрореакторов в энергосистему ЦОД Microsoft, а также за выбор партнёров и технологий. Эта инициатива имеет большое значение, так как рост нагрузки на энергосети и стремление перейти на экологически чистые технологии делают энергоснабжение ЦОД сложной задачей. Малые модульные реакторы представляют собой дешёвую и компактную альтернативу традиционным АЭС, которые могут использоваться даже на территории ЦОД.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эта инициатива Microsoft позволяет обеспечить энергией свои ЦОД и одновременно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

#новости
Источник: servernews.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
8
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
19
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
6
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
20
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
15
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
2
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+
«Известия»: Солдаты ВСУ сдаются в плен после обстрела агитационными листовками
+

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
10
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
13
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
10
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
23
Первые впечатления от Witchfire
3
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

SMA
18:59
а может не стоило подставлять жопу под нато?
Кадры разрушенного ракетным ударом здания гостиницы в Одессе, где располагались наёмники, появились в Сети
N1ghtwish
18:58
x3.5 от моего i5-12400@5Ghz и у меня есть сомнения, что он абсолютно везде будет быстрее его. АМД, еще и без гарантии 3 года? Не увольтес.
Ryzen 7 7800X3D продолжает оставаться самым продаваемым CPU в немецкой рознице — Intel в топ-5 нет
N1ghtwish
18:57
У них же были нормальные платы на H610 с охладома на VRM..
BIOSTAR представила новые материнские платы H610MS и H610MHD D5
Эдуард Кузнецов
18:54
Не пойму, что за удовольствие выставлять себя полным дураком. Ведь от чуши которую ты пишешь, даже синезеленых воротит. Мда..
+23% к игровой производительности Ryzen 9 7950X3D дает ограничение частоты не X3D ядер Zen 4
Гоогле Гооглев
18:48
Ахахаха
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
usr721
18:46
Лучшая в мире система ПВО С-400 Триумф многократно пробита в том числе обычными украинскими ракетами. Что дальше? Любая ПВО уничтожима, для чего не требуются якобы сверхзвуковые ракеты.
Аналитик ЦРУ: система ПВО Patriot пробита российскими гиперзвуковыми ракетами
beltar
18:44
Мнение индусов относительно Су-57 никого не интересует. Не захотели делать вместе, будут потом покупать готовые.
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
beltar
18:43
А у армии РФ нет значимых потерь в истребителях, чтобы ВПК не мог их легко компенсировать. Увеличить же число пилотов сразу нереально, это надо либо ушедших со службы обратно звать, но многие вернулис...
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
swr5
18:38
Все что вы прочитали - это миф.
ТОП-16 мифов о мониторах
DeLaKoren
18:33
в 1080р обходит, но 1440р уже мешанина, но по любому амд сейчас интереснее для игр, процы дешевле и холоднее
Ryzen 9 7950X3D обходит Core i9-13900KS в играх на 10%, а Core i9-12900K — на 37%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем