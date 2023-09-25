Oracle представила инстансы Ampere A2 следующего поколения, работающие на 192-ядерных Arm-процессорах AmpereOne

Oracle представила новые инстансы Ampere A2, работающие на 192-ядерных Arm-процессорах AmpereOne следующего поколения. Эти инстансы будут доступны клиентам Oracle Cloud Infrastructure (OCI) позднее в этом году. Согласно заявлениям Oracle, они предлагают на 44% лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с предложениями на архитектуре x86. Эти новые инстансы Ampere A2 отлично подходят для различных задач, включая работу с базами данных, веб-сервисы, транскодирование мультимедиа, ИИ-инференс и поддержку языков программирования, таких как GO и Java.

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Несколько компаний, включая 8x8 и Phenix, а также стартапы в области искусственного интеллекта, уже объявили о переходе на облачную платформу Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и использовании инстансов Ampere для оптимизации своих рабочих нагрузок. OCI, работающая на платформе Ampere, предоставляет конечным клиентам возможность эффективно масштабировать свои приложения и сервисы.

Oracle подчеркивает, что инстансы Ampere A2 входят в широкий спектр сервисов и приложений, предоставляемых компанией. Например, Oracle Database, ведущая система управления базами данных, полностью реализована на процессорах Ampere. Кроме того, все сервисы OCI теперь работают на процессорах Ampere, что позволяет клиентам переносить разнообразные рабочие нагрузки на эту платформу.

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Oracle также отмечает, что Ampere A2 поддерживает выполнение рабочих нагрузок ИИ-инференса, благодаря программным библиотекам AI Optimizer от Ampere. Это дополнительно расширяет возможности использования этих инстансов для различных приложений и задач.