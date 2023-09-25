Ретейлеры Apple предупреждают покупателей iPhone 15 о риске перегрева устройства при использовании сторонних кабелей USB-C

Ретейлеры Apple рекомендуют покупателям нового iPhone 15 избегать использования сторонних кабелей USB-C, таких как кабели от зарядных устройств Android-смартфонов, из-за риска перегрева устройства. Представители Apple Store в Китае заявили, что использование кабелей от сторонних производителей может вызвать проблемы с системой зарядки из-за уменьшенного зазора между контактами в разъеме USB-C нового iPhone.

реклама

Некоторые предупреждения от Apple Store указывают на то, что у кабелей USB-C от Apple есть небольшие отличия в зазоре между однорядными 9-контактными и однорядными 11-контактными разъемами по сравнению с аналогичными кабелями от сторонних производителей. Этот момент вызвал у пользователей подозрения, что таким образом ретейлеры Apple пытаются продвигать продажу фирменных кабелей повышенной мощности.

Комплект поставки iPhone 15 включает стандартный кабель USB-C мощностью 20 Вт. Дополнительный кабель USB-C на 60 Вт от Apple продается отдельно за $29.

На момент публикации, Apple не предоставила комментариев по поводу предупреждения ретейлеров относительно возможного перегрева устройства во время зарядки. Однако, в официальной документации по технической поддержке, компания рекомендует использовать оригинальные кабели и аксессуары, не запрещая при этом использование сторонних кабелей USB-C.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Указано, что порт USB-C в iPhone 15 совместим с зарядными устройствами и кабелями, поддерживающими USB 3 и USB Power Delivery, включая продукцию сторонних производителей. Также Apple предлагает переходник с USB-C на Lightning за $29 для подключения старых аксессуаров и кабелей к iPhone 15.