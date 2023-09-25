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Mirakl
Разбор iPhone 15 Pro выявил сложности с ремонтом из-за интеграции USB-C с основной платой
Разбор iPhone 15 Pro, проведенный авторами YouTube-канала PBKreviews, выявил интеграцию разъема USB-C с основной платой, что может затруднить ремонт устройства

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Авторы YouTube-канала PBKreviews провели анализ внутреннего устройства нового iPhone 15 Pro, выявив при этом особенности, которые могут затруднить ремонт смартфона. Видео показывает, что разъем USB-C теперь не представляет собой отдельный модуль, а интегрирован в основную плату устройства вместе с другими шлейфами.

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В общем, новая модель сохраняет внутреннее строение iPhone 14 Pro, но при этом предлагает переработанный корпус, позволяя легко снимать заднюю стеклянную панель. Разбор также подтвердил наличие аккумулятора емкостью 3274 мАч, как было указано в документации к устройству. Несмотря на небольшое увеличение емкости по сравнению с iPhone 14 Pro (3200 мАч), Apple заявляет, что время автономной работы обоих устройств остается неизменным и составляет до 23 часов при воспроизведении видео.


Дополнительным плюсом для улучшения теплоотвода стала графитовая пленка. Процесс извлечения аккумулятора не представляет особой сложности, хотя и требует использования спирта для облегчения этой задачи.

Основным минусом в контексте ремонтопригодности является интеграция разъема USB-C с основной платой, что может увеличить сложность и стоимость ремонта в случае его повреждения. Это отражено в общей оценке ремонтопригодности от PBKreviews, которая составила 7 баллов из 10.

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Ранее Apple утверждала, что благодаря "новой внутренней архитектуре шасси", ремонт iPhone 15 Pro стал проще, особенно в части замены заднего стекла. На официальном сайте поддержки Apple указано, что замена заднего стекла iPhone 15 Pro обойдется в $169, а для модели 15 Pro Max - в $199, что сопоставимо с стоимостью аналогичного ремонта для моделей iPhone 14, 14 Plus, 15 и 15 Plus.

#новости
Источник: youtu.be
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