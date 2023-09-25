Китайская компания Haier решила закрыть российское юридическое лицо бренда Candy, ООО "Канди С.Н.Г.", из-за его низкой прибыльности

Китайская компания Haier, специализирующаяся на производстве бытовой техники, приняла решение о закрытии своего российского юридического лица ООО "Канди С.Н.Г.", которое отвечает за бренд Candy, из-за "низкой прибыльности", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

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Компания ООО "Канди С.Н.Г." владеет производственным объектом в Кирове (АО "Веста"), на котором производятся стиральные машины и холодильники. Изначально планировалось, что объем производства достигнет до 1 миллиона единиц техники в год, с возможностью поставок на европейский рынок. Тем не менее, фактический выпуск оставался на уровне 300-400 тысяч устройств, что привело к резкому сокращению выручки "Канди С.Н.Г." в 2023 году и последовавшему убытку.

К концу апреля текущего года производство на заводе АО "Веста" было остановлено из-за отсутствия спроса.

Дмитрий Левин, управляющий директор направления КБТ "Марвел-Дистрибуции", отметил, что бизнес Candy в России был низкорентабельным. Он также добавил, что сборочная линия в Кирове устарела и "мало кому подойдет" и, по его мнению, Haier, возможно, продаст завод по стоимости недвижимости или же объявит его банкротством с последующей распродажей имущества. Левин считает, что российским потребителям стиральные машины Candy могут заменить бренды типа Indesit или бюджетные модели от самой Haier.

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Также сообщается, что Haier владеет другим производственным объектом в Набережных Челнах, где производятся холодильники. Летом компания объявила о намерении строить еще один завод в этом регионе.