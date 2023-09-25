Tinder запускает новую премиум-подписку Select за $499 в месяц, предлагая эксклюзивные возможности для ограниченного круга пользователей

Сервис знакомств Tinder анонсировал новую подписку под названием Tinder Select. Это эксклюзивное предложение доступно лишь для 1% пользователей и стоит $499 в месяц. Подписчики Select получают доступ к расширенным функционалам приложения.

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Особенности подписки включают возможность давать доступ к своему аккаунту выбранным пользователям, независимо от того, имеют ли те платные подписки. Дважды в неделю подписчики смогут отправлять личные сообщения пользователям без взаимного лайка (мэтча). Аккаунты с подпиской Select будут приоритетно отображаться в разделе "Лайкнули тебя" в течение 7 дней. Также подписчики получат эксклюзивный значок Select, возможность скрыть рекламу и просматривать свои лайки за последние 7 дней.

Для приобретения подписки Select пользователи должны подать заявку, подтвердить основную фотографию, указать не менее пяти интересов, опубликовать четыре фотографии и предоставить подробную биографию с указанием намерений по установлению отношений.

Марк Ван Райсвик, директор по продукту в Tinder, поделился, что подписка разработана в ответ на потребности активной аудитории, стремящейся к более эффективным способам налаживания связей.

Следует отметить, что Tinder уже имеет ряд платных подписок, таких как Tinder Plus, Tinder Gold и Tinder Platinum с ценой от $24,99 в месяц. Подписка Select может быть объединена с уже имеющимися подписками для максимально эффективного использования сервиса.

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Эта новинка появляется на фоне того, что с середины 2023 года Tinder перестал работать в России, и доступ к платформе для российских пользователей был закрыт компанией Match Group с 30 июня. Вскоре после этого в "Авито" и Telegram появились специалисты, предлагающие помощь в регистрации на платформе.