"VK Музыка" представляет новый раздел с аудиокнигами, включая эксклюзивную трилогию Юваля Ноя Харари и аудиосериал по бестселлеру Ребекки Яррос

Приложение "VK Музыка" расширило свои возможности, вводя раздел с аудиокнигами. В ближайшее время такой же раздел появится в основном приложении "ВКонтакте", сообщили представители компании VK. Каталог аудиокниг включает в себя как классические произведения мировой литературы, так и современную прозу, фантастику, нон-фикшн, детские книги и другие жанры.

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Эксклюзивно на платформе представлена трилогия известного израильского автора Юваля Ноя Харари – "Sapiens. Краткая история человечества", "Homo Deus. Краткая история будущего" и "21 урок для XXI века". Аудиокниги озвучены Сергеем Буруновым и Михаилом Хрусталевым.

В сотрудничестве с издательством "Кислород" был создан аудиосериал по бестселлеру young adult Ребекки Яррос "Четвёртое крыло". В проекте участвовали актёры, озвучивавшие персонажей сериала "Игра престолов", а музыкальное оформление осуществила певица polnalyubvi.

Раздел аудиокниг будет регулярно пополняться новыми произведениями, что подтвердили в компании VK. Большая часть каталога будет доступна для платных подписчиков сервиса, но также будет предложена подборка книг, доступных для бесплатного прослушивания всем пользователям, обновляющаяся каждые три месяца.

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Ранее, в январе, "VK Музыка" запустила раздел с подкастами, продолжая расширять аудиоконтент на платформе.