Обновление до iOS 17 привело к сбросу настроек конфиденциальности у некоторых пользователей, активировав передачу данных о местоположении в определенных разделах

После недавнего обновления до iOS 17, некоторые пользователи сообщили о сбросе настроек конфиденциальности в своих устройствах. Согласно отчетам, активировались опции передачи местоположения в разделах «Важные геопозиции» и «Аналитика iPhone», которые используются для отслеживания последних посещенных мест и предоставления информации о маршрутах, рекомендаций и подборок фотографий в системных приложениях. Хотя эти данные хранятся локально и доступны только Apple, существует возможность злоупотребления, так как информация включает данные о часто посещаемых местах.

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Apple уже заявила, что эти настройки не должны были измениться после обновления и начала изучение проблемы. Тем временем, пользователи могут вручную отключить эти опции через меню «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы определения местоположения» > «Системная служба» для поддержания уровня конфиденциальности.

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iOS 17 была выпущена Apple в сентябре, предложив пользователей множество новых функций, включая интерактивные виджеты, режим ожидания, живую голосовую почту, голосовую и видеопочту FaceTime, и многое другое.