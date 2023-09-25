Apple столкнулась с трудностями в разработке собственного 5G модема, что вынудило компанию продлить сотрудничество с Qualcomm для обеспечения своей новой линейки iPhone 15 модемами

Компания Apple испытывает трудности в процессе разработки собственного 5G модема, что вынудило технологического гиганта продолжить сотрудничество с Qualcomm для обеспечения модемов для своей новой линейки iPhone 15. Изначально Apple планировала заменить модемы Qualcomm собственными, начиная с этой серии устройств, но технические и организационные проблемы сорвали эти планы.

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Согласно отчету Wall Street Journal, компания недооценила сложности задачи, несмотря на масштабные инвестиции в проект и найм нескольких тысяч инженеров. В 2018 году Тим Кук поставил задачу разработать собственный беспроводной модем с целью повышения производительности устройств и увеличения прибыли, а также снижения зависимости от Qualcomm, с которым у Apple были юридические разногласия.

Создание собственного модема оказалось более сложной задачей по сравнению с разработкой процессора для устройств Apple. Прототипы чипов, протестированные в прошлом году, показали, что они сильно отстают от модемов Qualcomm по скорости и степени нагрева. В частности, они на три года отстают от текущих модемов Qualcomm по ключевым параметрам. Эти неудачи привели к тому, что сроки разработки модема были перенесены на 2024 год, а контракт с Qualcomm был продлен.

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Текущие трудности подчеркивают высокую степень технической сложности и конкурентного давления в индустрии мобильных технологий. Несмотря на препятствия, Apple продолжает работу над созданием собственного модема 5G, хотя, по мнению аналитиков, его запуск может быть отложен до 2026 года.