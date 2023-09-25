Российские платформы для чтения азиатских комиксов столкнулись с давлением от регуляторов из России и Южной Кореи из-за нарушения авторских прав и содержания, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения

Российские платформы, предлагающие азиатские комиксы, сталкиваются с возрастающим давлением со стороны как отечественных, так и южнокорейских регуляторов. Южнокорейское государственное агентство креативного контента (KOCCA) в сотрудничестве с Moi Comics (первая официальная корейская платформа с азиатскими комиксами) готовят юридические меры в отношении русскоязычной платформы ReManga за нарушение авторских прав.

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Как сообщил представитель KOCCA в России Ким Си Ву, уже в 2022 году Moi Comics обратилась к ряду платформ с просьбой убрать нелицензированные издания. Большинство платформ удовлетворили просьбу, но ReManga продолжает игнорировать запросы, что негативно сказывается на деятельности Moi Comics на российском рынке. При этом в KOCCA отметили, что пиратство — естественный этап на пути формирования рынка интеллектуальных прав, однако подчеркнули важность защиты интеллектуальной собственности для долгосрочного развития корейской креативной индустрии в России.

К тому же, 18 сентября Роскомнадзор ограничил доступ к одному из крупных ресурсов с азиатскими комиксами — MangaHub, после того как на платформе были обнаружены материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. В ответ на блокировку, представители MangaHub заявили о создании нового сайта, поскольку текущий ресурс останется заблокированным. Также MangaLib и ReadManga уже создали отдельные сайты для переноса материалов, которые подпадают под запрет.

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