Сбербанк внедряет голосового бота с ИИ для борьбы с телефонным мошенничеством.

Сбербанк запатентовал инновационную систему на базе искусственного интеллекта, цель которой — обеспечение безопасности клиентов от телефонного мошенничества. Голосовой бот с ИИ способен анализировать аудио- и видеовызовы на смартфоне пользователя в реальном времени, выявляя возможные угрозы.

реклама

Технология под названием «Способ и система анализа голосовых вызовов на предмет выявления и предотвращения социальной инженерии с помощью активации голосового бота» включает в себя сложный механизм обработки аудиопотока. При входящем звонке бот автоматически анализирует диалог на наличие признаков мошенничества, используя две модели машинного обучения для анализа векторной формы аудиопотока и семантического анализа содержания разговора.

Технология предусматривает два сценария использования: в первом случае ИИ начинает диалог с потенциальным мошенником, анализируя его ответы и обеспечивая безопасность пользователя до момента выявления угрозы. Во втором случае система в реальном времени отслеживает аудиосигнатуры разговора, выявляя подозрительные фразы или данные, и вмешивается в разговор для предотвращения возможного мошенничества.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Патент подчеркивает, что благодаря комбинированному анализу аудиопотока и семантики разговора достигается повышенная эффективность и точность в распознавании мошеннических попыток.