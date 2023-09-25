Amazon вкладывает до $4 млрд в Anthropic для ускорения разработки ИИ-инструментов и обеспечения клиентов AWS доступом к передовым ИИ-решениям

Amazon намерена вложить до $4 млрд в компанию Anthropic, специализирующуюся на разработке решений в сфере искусственного интеллекта. Сделка призвана ускорить разработку ИИ-инструментов от Anthropic и обеспечить клиентам Amazon Web Services (AWS) доступ к передовым ИИ-решениям.

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Согласно договору, AWS станет ключевым поставщиком облачных технологий для Anthropic, предоставляя компании доступ к чипам AWS Trainium и Inferentia. Эти ресурсы улучшат возможности Anthropic по обучению и запуску ИИ-моделей.

Клиенты AWS теперь смогут воспользоваться ИИ-решениями от Anthropic, включая последнюю версию ИИ-ассистента Claude, который поможет в решении широкого спектра задач, от ведения сложного диалога до создания творческого контента и составления детализированных инструкций.

Сообщается, что инновационные модели Anthropic будут доступны для разработчиков и инженеров Amazon через платформу Amazon Bedrock, позволяя организациям эффективно решать сложные задачи, обрабатывая большие объёмы информации в различных отраслях, включая финансы, юриспруденцию и программную разработку.

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Следует отметить, что в рамках данной инвестиции Amazon приобретёт миноритарную долю в Anthropic, при этом корпоративная структура последней останется прежней. Anthropic, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI Дарио и Даниэла Амодей, активно занимается разработкой ИИ-систем и языковых моделей.