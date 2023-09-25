Российские власти собираются увеличить объем данных, собираемых о пассажирах авиарейсов, добавив в базы АЦБПДП информацию о способе оплаты билета, деталях багажа и других аспектах бронирования

Согласно недавнему сообщению от "Известий", российские власти планируют увеличить объем собираемой информации о пассажирах при бронировании авиабилетов, расширив функциональность централизованных автоматизированных баз данных о пассажирах (АЦБПДП). Данное новшество нацелено на повышение уровня транспортной безопасности в стране.

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На данный момент базы АЦБПДП хранят основные данные пассажиров, включая ФИО, дату рождения, данные документа, использованного при бронировании, пункты отправления и назначения, пол, дату поездки и адрес электронной почты. Власти планируют дополнить эти данные информацией о способе оплаты билета, деталями багажа, изменениями в бронировании, а также данными учётной записи пассажира на сайте авиакомпании и IP-адресом пользователя.

Эта инициатива связана с стремлением улучшить меры безопасности, особенно в транспортной сфере, учитывая текущие сложные обстоятельства. Сообщается, что введение дополнительных мер по сбору данных будет реализовано в тесном сотрудничестве с российскими авиакомпаниями и системами бронирования, такими как ORS, которая уже выразила готовность поддержать новые требования властей. Ростех также подтвердил свою готовность работать в соответствии с установленными правилами.

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Расширение сбора данных о пассажирах вызвало обсуждение в отрасли, однако конкретные списки новых категорий данных, которые планируется собирать, пока не представлены.