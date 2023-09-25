Google анонсировала введение функции оффлайн-работы Google Ассистента в своих будущих умных часах Pixel Watch 2

Google собирается представить улучшенную версию своих умных часов Pixel Watch 2, привнося в них функционал работы Google Ассистента в режиме оффлайн. Это нововведение призвано сделать устройство более удобным и автономным, позволяя пользователю воспользоваться базовыми возможностями голосового ассистента без подключения к интернету.

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Текущий функционал умных часов и смартфонов от Google в плане работы ассистента в автономном режиме оставляет желать лучшего. Однако с Pixel Watch 2 ситуация обещает измениться. Устройство будет способно обрабатывать голосовые команды на локальном уровне, не требуя отправки запросов на сервер. Это может значительно ускорить выполнение простых действий, например, установку таймера или включение фонарика, делая использование часов ещё более комфортным.

Реализация оффлайн-работы голосового ассистента в Pixel Watch 2 представляет собой ответный ход Google на аналогичный функционал в Apple Watch Series 9, где Siri может функционировать без подключения к сети. Этот шаг позволяет Google не уступать своему прямому конкуренту в сегменте умных часов и предлагает пользователям более высокий уровень автономности устройств.

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Появление Pixel Watch 2 с улучшенным функционалом Google Ассистента ожидается в ближайшем будущем, хотя точная дата релиза пока не была анонсирована.