Samsung готовит к выпуску свой новый смартфон среднего класса - Galaxy A55, который, согласно данным Geekbench, будет оснащен обновленным процессором Exynos 1480 с графическим блоком AMD

Следующая модель среднего класса от Samsung, Galaxy A55, пройдет некоторые технические улучшения, в частности, в части процессора. Недавние данные, обнаруженные в базе Geekbench, раскрывают подробности о новом чипсете, который, вероятно, будет установлен в данном устройстве. Известно, что предыдущая модель, Galaxy A54, вызвала смешанные отзывы из-за своего чипсета Exynos 1380. Следуя тенденции по улучшению производительности, компания тестирует Galaxy A55 с новым чипсетом Exynos 1480, обозначенным как S5E8845.

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Этот новый процессор, известный также под кодовым именем "Rose", считается следующим шагом в линейке чипсетов Exynos после моделей 1280 и 1380. Это предположение подкрепляется схожестью маркировок: Exynos 1280 имеет маркировку S5E8825, а 1380 — S5E8835. С учетом того, что эти чипсеты были установлены в моделях Galaxy A53 и A54 соответственно, логично предположить, что Exynos 1480 найдет свое место в Galaxy A55.

Ключевым преимуществом Exynos 1480 является его графический блок, разработанный совместно с AMD. Согласно ранее появившимся слухам, будущие процессоры серии Exynos среднего класса будут оснащены графическим процессором на базе технологии AMD mRDNA, что может значительно улучшить графическую производительность устройства.

Что касается фотокамеры, утечки не предвещают обновлений: предполагается, что Galaxy A55 будет оснащен тем же 50-мегапиксельным основным датчиком, что и Galaxy A54.

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Представление нового Galaxy A55 ожидается в начале следующего года, возможно, в марте.