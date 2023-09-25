Аналитик Николас Мертен поднимает тревогу в криптовалютном мире, предсказывая возможное снижение рыночной капитализации криптовалют на $440 миллиардов

Эксперт в области криптовалют Николас Мертен вызвал обеспокоенность в криптовалютном сообществе, предсказывая возможное серьезное снижение общей рыночной капитализации криптовалют в размере $440 миллиардов долларов. Это предостережение приходит на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы США и её более строгого отношения к цифровым активам.

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Основной фактор, который подталкивает Мертена к такому прогнозу, - это позиция Федеральной резервной системы, которая, несмотря на временное приостановление повышения процентных ставок, намекает на неизбежное повышение до конца года. Более того, ФРС обещает поддерживать более высокие ставки в течение более продолжительного периода, чем предполагалось ранее.

Согласно Мертену, биткоин, лидер среди криптовалют, может столкнуться с серьезным падением цены на 43% по сравнению с его текущей стоимостью. Это, в свою очередь, может привести к значительному уменьшению общей рыночной оценки криптовалют.

Как прогнозирует аналитик, рынок найдет стабильность на уровне общей рыночной капитализации в размере 650 миллиардов долларов, а биткоин установит свою стабильную цену в диапазоне от $15,000 до $16,000.

Эти прогнозы уже начали оказывать давление на рынок криптовалют. Цена биткоина утром упала до отметки в $26,000, а вторая по величине криптовалюта - эфир - также испытала снижение, оставаясь ниже отметки в $1,600. Это падение распространилось и на другие ведущие цифровые активы, что указывает на общую нисходящую тенденцию.

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Все это происходит в условиях ужесточения монетарной политики и роста неопределенности на мировых рынках, и многие инвесторы и участники рынка следят за развитием событий с беспокойством, поскольку криптовалютный рынок остается чувствительным к изменениям в макроэкономической среде.