Премьер-министр Таиланда объявил о планах привлечения инвестиций свыше $5 миллиардов от крупнейших технологических компаний, включая Tesla, Microsoft и Google

Крупные игроки технологической индустрии, такие как Microsoft, Tesla и Google, готовы вложить свыше $5 миллиардов в развитие технологического сектора Таиланда. Премьер-министр страны, Сеттха Тхависин, объявил о предстоящих инвестициях после своего участия в Генеральной ассамблее ООН.

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Согласно информации от Reuters, Тесла планирует построить завод по производству электромобилей на территории Таиланда, что может стать важным шагом для развития автомобильной промышленности страны. В то же время Microsoft и Google планируют создать центры обработки данных, что способствует развитию облачных технологий и цифровой инфраструктуры.

Подробности о конкретных суммах инвестиций от каждой из компаний пока не разглашаются, но это событие обещает придать новый импульс экономике Таиланда. Страна ожидает экономический рост в размере 2,8% в текущем году, что немного ниже прогноза Международного валютного фонда.

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Эти инвестиции подчеркивают интерес мировых технологических лидеров к потенциалу и росту таиландской экономики, что может способствовать созданию новых рабочих мест и стимулированию инноваций в регионе.