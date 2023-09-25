Telegram внедрил новые функции для Premium-пользователей, позволяя каналам публиковать истории в зависимости от полученной поддержки

Популярное приложение для обмена сообщениями, Telegram, внедрило ряд новых функций в своем последнем обновлении, акцентируя внимание на поддержке Premium-пользователей. Теперь владельцы каналов могут публиковать истории, но для этого им нужно "заработать" баллы от Premium-пользователей. Это нововведение привело к тому, что многие каналы начали просить поддержки у своих подписчиков для возможности публикации историй.

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Система повышения уровня позволяет каналам публиковать больше историй в день, в зависимости от полученной поддержки от Premium-пользователей. Это привело к появлению сообщений от каналов с просьбами о поддержке для продолжения публикации интересного контента.

Кроме того, в обновлении были добавлены стикеры-реакции в историях, а также возможность добавлять собственную музыку к фото- и видеоисториям. Пользователи также получили функцию "Просмотр только один раз" для отправки фото и видео с ограниченным временем просмотра, а также улучшенную систему оповещений о входе в аккаунт.

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Эти изменения, по-видимому, направлены на создание более тесной связи между каналами и их подписчиками, однако они также привели к некоторому недовольству среди пользователей и владельцев каналов, которые вынуждены просить поддержки для продолжения своей деятельности.