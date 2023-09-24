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Mirakl
Аналитик предупреждает о потенциальном кризисе биткоина при крахе Binance
Криптоаналитик Crypto Rover предупредил о возможном кризисе на рынке биткоина в случае краха крупнейшей криптобиржи Binance, предсказывая падение стоимости биткоина до $5 тысяч

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Известный криптоаналитик Crypto Rover поделился мрачным прогнозом относительно будущего биткоина в случае краха крупнейшей криптобиржи Binance. По его мнению, это может привести к рекордному падению стоимости биткоина до уровня в $5 тысяч.

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Crypto Rover утверждает, что возможный крах Binance спровоцирует ухудшение на крипторынке, сократив стоимость биткоина на 81,23% от текущего уровня в $26627. Основной причиной такого пессимистичного прогноза является влияние Binance на рынок криптовалют, управляя активами на сумму в $60 млрд.

Тем не менее, многие участники криптосообщества выразили несогласие с мнением Rover'a. Они отметили, что Binance, несмотря на свой крупный объем, не является единственным фактором, определяющим судьбу биткоина или других криптовалют. Кроме того, были высказаны мнения о том, что инвесторам следует избегать хранения своих средств на Binance и рассмотреть возможность их перевода на другие платформы.

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Этот инцидент подчеркивает общие опасения относительно централизации и уязвимости крипторынка, а также необходимость диверсификации активов и использования различных платформ для минимизации рисков.

#новости
Источник: cryptonews.net
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