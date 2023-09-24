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Авиакомпания American Airlines столкнулась с серьезной проблемой, обнаружив в своих самолетах поддельные детали. В ходе внутренних проверок и благодаря сотрудничеству с поставщиками, были выявлены не сертифицированные компоненты на ряде воздушных судов. Это открытие последовало за аналогичными случаями у других мировых авиаперевозчиков.
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провело расследование и установило, что подозрительные детали были приобретены у британской компании AOG Technics Ltd., предположительно с поддельными сертификатами летной годности. Это вызвало серьезные опасения по поводу безопасности полетов и потребовало немедленного реагирования со стороны American Airlines.
В ответ на это открытие, American Airlines немедленно отправила затронутые самолеты на замену контрафактных деталей, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажей. Этот инцидент также поднял вопросы о качестве контроля над поставками и необходимости усиления мер по обеспечению качества и безопасности в авиационной отрасли.
Ранее подобные проблемы возникали у европейских авиакомпаний, где было обнаружено, что 96 двигателей, произведенных компанией CFM International Inc., совместным предприятием General Electric Co. и Safran SA, были оснащены не сертифицированными компонентами.