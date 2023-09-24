Nike запускает проект по продаже б/у кроссовок через свой интернет-магазин Nike Refurbished со скидкой 50% в рамках экологической программы Move to Zero.

Компания Nike, известный производитель спортивной обуви и одежды, в рамках своей экологической программы Move to Zero, открывает новый виток в устойчивом потреблении, запуская проект по продаже б/у кроссовок через свой фирменный интернет-магазин Nike Refurbished. Эта инициатива направлена на продвижение идеи повторного использования и уменьшение отходов.

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В рамках данного проекта, Nike предлагает своим клиентам возможность приобрести б/у кроссовки со скидкой в 50% от первоначальной стоимости. Принятая на возврат обувь проходит тщательную проверку и, при необходимости, ручную очистку и восстановление внешнего вида специалистами компании.

Каждая пара обуви оценивается по трем категориям: «Как новые», «Слегка изношенные» и «С небольшими дефектами». Кроссовки, попадающие в категорию «Как новые», практически неотличимы от новых и находятся в отличном состоянии. Обувь категории «Слегка изношенные» имеет минимальные следы носки, такие как легкие потертости или незначительные повреждения. В то время как кроссовки категории «С небольшими дефектами» могут иметь видимые пятна, некоторые дефекты или выцветшие участки.

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Этот проект открывает перед потребителями возможность приобрести качественную продукцию Nike по более доступной цене, а также делает вклад в борьбу с потребительским обществом и поддержку устойчивых практик потребления.