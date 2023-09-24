Британское антимонопольное ведомство предварительно одобрило сделку по приобретению Microsoft компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов после того, как были устранены опасения относительно возможного доминирования на рынке облачных игр

Британское антимонопольное ведомство (CMA) высказало предварительное согласие на сделку по приобретению компанией Microsoft корпорации Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Это стало возможным после того, как были устранены ранее высказанные опасения относительно возможного доминирования Microsoft на рынке облачных игр.

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Изначально сделка, анонсированная в 2022 году, столкнулась с противодействием со стороны CMA в апреле из-за опасений по поводу возможного монопольного положения Microsoft в сфере облачного гейминга. Однако, для устранения этих опасений, Activision согласилась продать свои права на облачный стриминг компании Ubisoft. Этот шаг был признан CMA как значительное устранение прежних опасений. Кроме того, Microsoft предложила дополнительные меры для устранения возможных проблем, которые были предварительно одобрены CMA.

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Ранее, в мае, сделка уже получила одобрение от Европейского союза, хотя и столкнулась с определенным сопротивлением со стороны Федеральной торговой комиссии США. Этот шаг со стороны британского антимонопольного ведомства приближает Microsoft к завершению сделки, что, вероятно, окажет значительное влияние на глобальный рынок видеоигр.