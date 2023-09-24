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Индийская IT-компания PhonePe представила свой магазин приложений Indus AppStore, направленный на обслуживание разработчиков и пользователей Android-приложений.
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Этот шаг является частью стратегии компании по привлечению большего числа разработчиков, предлагая им нулевую комиссию за размещение их продуктов в течение первого года работы на платформе, а также отсутствие комиссий за внутриприложенные покупки.
Проект получил поддержку от американской торговой сети Walmart, что может усилить его конкурентоспособность на рынке.
Соучредитель и продуктовый директор платформы Indus AppStore Акаш Донгре выразил надежду на то, что новый магазин приложений предложит разработчикам надежную и более локализованную альтернативу Google Play, с улучшенными возможностями поиска и взаимодействия с пользователями.