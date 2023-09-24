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Mirakl
Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 млн евро за монополистические практики
Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 миллионов евро за монополистические практики, нарушив антимонопольное законодательство

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Еврокомиссия наложила штраф на компанию Intel в размере 376,3 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, нарушив тем самым антимонопольное законодательство.

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Это дело является продолжением более раннего случая, когда в 2009 году Intel была оштрафована на 1,06 миллиарда евро за антиконкурентные практики в отношении своего конкурента AMD. Однако в 2022 году этот штраф был отменен.

Текущий штраф связан с использованием Intel процессоров на архитектуре x86, и, как указано в заявлении Еврокомиссии, компания занималась "рядом антиконкурентных практик, направленных на исключение конкурентов с соответствующего рынка в нарушение антимонопольных правил ЕС".

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Intel подтвердила получение штрафа и отметила, что Еврокомиссия возобновила процедуру для определения меньшего штрафа за "ранее установленное предполагаемое злоупотребление".

#новости
Источник: bloomberg.com
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