Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 миллионов евро за монополистические практики, нарушив антимонопольное законодательство

Еврокомиссия наложила штраф на компанию Intel в размере 376,3 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, нарушив тем самым антимонопольное законодательство.

реклама

Это дело является продолжением более раннего случая, когда в 2009 году Intel была оштрафована на 1,06 миллиарда евро за антиконкурентные практики в отношении своего конкурента AMD. Однако в 2022 году этот штраф был отменен.

Текущий штраф связан с использованием Intel процессоров на архитектуре x86, и, как указано в заявлении Еврокомиссии, компания занималась "рядом антиконкурентных практик, направленных на исключение конкурентов с соответствующего рынка в нарушение антимонопольных правил ЕС".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Intel подтвердила получение штрафа и отметила, что Еврокомиссия возобновила процедуру для определения меньшего штрафа за "ранее установленное предполагаемое злоупотребление".