реклама
Компания Mercedes-Benz объявила о своих планах по завершению производства знаменитого внедорожника G-класса Gelendvagen, известного как "Гелендваген".
реклама
Производство этой модели началось в 1979 году, а современный G-класс был представлен в 1990 году. За 30 лет эксплуатации модель пережила всего две смены поколений, последнее из которых было представлено в 2018 году.
Хотя точная дата прекращения производства текущей модели не уточняется, предполагается, что это произойдет в 2024 году. В этом же году планируется представить новое поколение внедорожника под названием G-Wagen.
Особое внимание уделяется тому, что в новом поколении будет представлена полностью электрическая версия автомобиля — Mercedes-Benz EQG.