Mercedes-Benz объявила о планах завершить производство легендарного "Гелендвагена" и представить новое поколение внедорожника G-Wagen в 2024 году

Компания Mercedes-Benz объявила о своих планах по завершению производства знаменитого внедорожника G-класса Gelendvagen, известного как "Гелендваген".

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Производство этой модели началось в 1979 году, а современный G-класс был представлен в 1990 году. За 30 лет эксплуатации модель пережила всего две смены поколений, последнее из которых было представлено в 2018 году.

Хотя точная дата прекращения производства текущей модели не уточняется, предполагается, что это произойдет в 2024 году. В этом же году планируется представить новое поколение внедорожника под названием G-Wagen.

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Особое внимание уделяется тому, что в новом поколении будет представлена полностью электрическая версия автомобиля — Mercedes-Benz EQG.