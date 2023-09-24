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Mirakl
Наблюдается рост спроса на ремонт техники в России: лидируют Apple, Acer и Asus
Эксперты "Авито Услуг" сообщили о росте спроса на ремонт электронной техники в России на 76% с начала сентября. Среди ноутбуков лидируют по количеству ремонтных работ бренды Acer и Asus, среди смартфонов - Xiaomi и Honor

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Эксперты платформы "Авито Услуг" поделились данными о том, какие бренды ноутбуков и смартфонов чаще всего требуют ремонта в России. С начала сентября текущего года спрос на услуги по ремонту электроники в стране увеличился на 76%, а объявлений о предложении таких услуг стало на 17% больше.

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Согласно отчету, в сентябре этого года спрос на ремонт продукции Apple вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же спрос на ремонт компьютерной техники увеличился на 82%. Среди брендов ноутбуков наибольший рост запросов на ремонт показали Acer и Asus с показателями +93% и +82% соответственно. Техника Dell, Lenovo и Xiaomi также стала чаще попадать в ремонт, с ростом спроса на 43%, 38% и 35% соответственно.

Что касается смартфонов, то чаще всего в ремонт обращались владельцы устройств от Xiaomi и Honor, где спрос на ремонт увеличился на 19% и 30% соответственно. В то время как владельцы смартфонов Samsung стали обращаться за ремонтом реже, с ростом спроса всего на 10%.

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В общем и целом, по сравнению с летним периодом прошлого года, спрос на ремонт смартфонов в этом году вырос на 24%.

#новости
Источник: avito.ru
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