Саранский завод "Рутек" запустил производство защищенного смартфона "Р-фон" на ОС "Роса Мобайл"

Саранский завод "Рутек", принадлежащий бывшему министру информационных технологий и связи РФ Леониду Рейману, начал выпуск антишпионского смартфона "Р-фон" на базе операционной системы "Роса Мобайл". Об этом сообщил представитель Научно-технического центра информационных технологий "Роса" в интервью изданию "Ведомости".

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Ранее, летом 2023 года, было объявлено о планах выпуска первого смартфона на "Роса Мобайле", а в августе того же года Forbes утверждал, что устройство планируется производить в Гонконге. Однако, как выяснилось, производство было организовано на заводе "Рутек" в Саранске.

Смартфон "Р-фон" оборудован 6,7-дюймовым дисплеем, 50-мегапиксельной камерой, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. По мнению экспертов, характеристики устройства сопоставимы с моделями Tecno Spark 10, Infinix Hot 12 Pro, Oppo A58 и Xiaomi Redmi 12.

На заводе в Саранске осуществляется поверхностный монтаж плат и прошивка ОС "Роса Мобайл". Подготовка оборудования к сборке смартфона началась летом 2023 года, а производство печатных плат стартовало в сентябре.

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Леонид Рейман ранее сообщал о планах инвестировать 1 миллиард рублей в создание полного цикла производства. Поверхностный монтаж позволяет устанавливать электронные компоненты на плату, что часто ассоциируется с сотрудничеством с азиатскими ODM-разработчиками и производителями электроники.