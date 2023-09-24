iPhone 15 предлагает пользователям возможность ускоренного доступа в интернет через проводное соединение, используя порт USB-C для подключения к Ethernet-кабелю

Пользователи iPhone 15 теперь могут наслаждаться ускоренным доступом в интернет благодаря возможности подключения к сети напрямую через Ethernet-кабель, используя порт USB-C. Это особенно полезно в условиях слабого Wi-Fi или мобильной связи.

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Для создания проводного соединения потребуется дополнительный адаптер USB-C/Ethernet. После подключения к Ethernet-порту все модели iPhone 15, включая варианты Pro, демонстрируют значительное увеличение скорости интернет-соединения. Один из пользователей сообщил, что скорость загрузки и выгрузки данных на его iPhone 15 Pro достигает почти 1 Гбит/с, что подтверждает эффективность данной функции.

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Тем не менее, реальные преимущества от более высоких скоростей проводного соединения могут варьироваться в зависимости от поставщика услуг интернета и выбранного тарифа. Для тех, кто проживает в регионах с низкими скоростями интернета, переход на iPhone 15 может не принести значительных преимуществ в плане скорости интернет-соединения.