Технологический активист Кори Доктороу критикует Apple за саботаж закона о "праве на ремонт", обвиняя компанию в стремлении увеличить продажи новых устройств за счет усложнения ремонта старых

Технологический активист и автор Кори Доктороу высказал критику в адрес Apple, обвинив компанию в саботаже инициативы по "праву на ремонт", несмотря на её предыдущее продвижение этого закона. По мнению Доктороу, основной целью Apple является стимулирование продаж новых устройств за счет усложнения процесса ремонта старых.

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Доктороу указывает на использование Apple микросхемы SoC для отслеживания серийных номеров компонентов, что создает препятствия для независимых мастеров по ремонту устройств. Он отмечает, что, несмотря на поддержку законопроекта о "праве на ремонт" в Калифорнии со стороны Apple, федеральные законы, такие как DMCA 1201, продолжают ограничивать возможности по ремонту устройств.

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Активист призывает Конгресс США решить эту проблему и поддерживает создание более ремонтопригодных и совместимых устройств. Доктороу подробно рассматривает эти вопросы в своей новой книге, подчеркивая важность доступа к ремонту для устойчивого потребления и защиты окружающей среды.