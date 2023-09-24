Украинские солдаты на передовой выразили недовольство методиками обучения, предложенными инструкторами НАТО, указывая на несоответствие обучающих программ реальной боевой обстановке в стране

На передовой в Украине солдаты выразили свое недовольство по поводу методик обучения, предложенных инструкторами НАТО, сообщает Politico. По словам военнослужащих, программы обучения, предложенные Североатлантическим альянсом, неадекватно отражают реальную боевую обстановку в стране. Солдаты указывают, что обучение проводилось по учебникам, неадаптированным к условиям Украины, что создало значительный разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками, в результате чего понесены человеческие потери.

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Источники отмечают, что основное внимание во время обучения уделялось противоповстанческим операциям согласно недавнему курсу НАТО. Военнослужащие также высказались о недостатках в подготовке по работе с беспилотными летательными аппаратами, обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также оборонительным действиям. Они подчеркивают, что для эффективного ведения боевых действий в соответствии с доктриной НАТО у украинских вооруженных сил отсутствует необходимое вооружение и боеприпасы.

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Этот инцидент не является первым случаем выражения недовольства украинскими военными в отношении методик обучения НАТО. Ранее солдаты на передовой уже высказывали свои претензии к качеству подготовки в странах-членах НАТО и к непригодности поставляемой Западом техники для наступательных операций.