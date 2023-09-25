Первый смартфон на платформе Android, HTC Dream, отмечает свое 15-летие. Этот аппарат, представленный в 2008 году, стал отправной точкой для развития Android как доминирующей операционной системы в мире мобильных устройств.

15 лет назад, 23 сентября 2008 года, мир увидел рождение первого смартфона на платформе Android - HTC Dream, который также был известен в США и некоторых странах Европы как T-Mobile G1. В эпоху, когда смартфоны только начинали пробиваться на рынок, HTC Dream заложил фундамент для будущего развития мобильной индустрии. В отличие от iPhone, дебютировавшего годом ранее, HTC Dream предложил пользователям 3,2-дюймовый сенсорный дисплей, который скрывал под собой полноценную QWERTY-клавиатуру.

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Сердцем устройства стал процессор Qualcomm MSM7201A с графическим процессором Adreno 130, дополненный 192 МБ оперативной памяти и 256 МБ расширяемой внутренней памяти. Одной из особенностей телефона был съемный аккумулятор емкостью 1150 мАч, что сегодня является редкостью в мире смартфонов. Презентация этого переворотного устройства прошла на пресс-конференции в Нью-Йорке, где Google, T-Mobile и HTC объединили усилия, чтобы представить миру Android.

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С тех пор Android преобразилась в доминирующую операционную систему для мобильных устройств, на которой функционирует множество смартфонов по всему миру. Это путешествие от одного устройства до глобального доминирования подчеркивает важность инноваций и сотрудничества между технологическими компаниями в формировании современного мобильного мира.