США прекратили поставки зенитно-ракетных комплексов "Patriot" на Украину после атаки российскими войсками с использованием ракеты "Кинжал" на украинскую батарею в Киеве

Согласно последним данным, Соединенные Штаты Америки прекратили поставки зенитно-ракетных комплексов "Patriot" на Украину в ответ на атаку, проведенную российскими войсками с использованием ракеты "Кинжал". Этот инцидент произошел в Киеве, где российская ракета поразила украинскую батарею. Информация о данном инциденте была раскрыта Ларри Джонсоном, бывшим агентом ЦРУ, в интервью журналисту Стивену Гарднеру на платформе YouTube.

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Джонсон отметил, что с момента атаки в мае отсутствовали какие-либо сообщения о состоянии украинской батареи. Он предположил, что батарея могла быть уничтожена или находится в стадии ремонта, но в настоящее время не используется. В связи с этим инцидентом, по мнению Джонсона, США решили прекратить поставки систем ПВО "Patriot" украинским вооруженным силам. Теперь вместо крупномасштабной военной поддержки США предлагают Украине менее значительное военное оборудование и технологии.

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Это решение может отразиться на общей оборонной способности Украины, учитывая важность систем ПВО для защиты страны от воздушных угроз. Ситуация подчеркивает сложность военно-политических отношений между США, Украиной и Россией, а также возможные изменения в военной стратегии США в регионе.