Apple обновила рекомендации по уходу за корпусом iPhone 15 Pro после отзывов пользователей о временном изменении цвета титановой рамки при касании

Apple обновила рекомендации по уходу за корпусом iPhone 15 Pro на своем официальном сайте в ответ на отзывы пользователей о временном изменении цвета титановой рамки устройства при касании. Согласно обновленной информации, следы от рук и временное изменение цвета на рамке могут возникнуть из-за пота и жира на коже рук пользователей.

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iPhone 15 Pro оснащен матовой титановой рамкой вместо предыдущей глянцевой стальной. Пользователи заметили, что при касании к рамке на ней остаются отчетливые следы, а также временно меняется цвет в местах прикосновения. Эти изменения обратимы и не влияют на функциональность устройства.

В обновленных рекомендациях по уходу за устройством Apple советует протирать корпус iPhone 15 Pro мягкой, слегка влажной тканью без ворса для восстановления первоначального цвета. Компания не рекомендует использование каких-либо специальных средств или фирменных салфеток Apple для очистки корпуса.

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