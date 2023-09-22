Исследователи из Вашингтонского университета разработали смарт-динамики с саморазвертывающимися микрофонами, способные изолировать звук в шумных помещениях.

Специалисты из Вашингтонского университета представили новый тип смарт-динамиков, способных изменять свою форму и оснащенных саморазвертывающимися микрофонами для изоляции звука в переполненных комнатах. Эта разработка предназначена для создания зон с четким звуком в условиях шумных помещений, что может быть полезно в конференц-залах или офисах с открытой планировкой.

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Система работает на основе алгоритмов машинного обучения, которые анализируют и управляют звуковыми волнами, позволяя изолировать звук в определенных зонах помещения или разделять параллельные разговоры. Микрофоны автоматически разворачиваются для лучшего приема звука и возвращаются на зарядную станцию после использования, что делает систему гибкой и легкой в настройке.

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Одним из ключевых преимуществ данной технологии является улучшенный контроль над аудио в условиях шума, что может быть полезно в многофункциональных залах. Однако исследователи также учитывают возможные проблемы с конфиденциальностью. Для обеспечения приватности, микрофоны используют звуковую навигацию вместо видеокамер, а обработка звука производится локально, минимизируя риски утечки данных.