Apple внедрила новый механизм безопасности в упаковку iPhone 15, используя ультрафиолетовое излучение для отображения уникальных голограмм и QR-кодов при проверке подлинности устройства, что является ответом на распространенное мошенничество с подделками

Apple внедрила новый механизм безопасности в упаковку своего последнего смартфона iPhone 15, чтобы бороться с мошенничеством и гарантировать подлинность устройства.

реклама

Компания использовала технологию ультрафиолетового излучения, благодаря которой при облучении ультрафиолетовым светом на упаковке появляются уникальные голограммы и QR-коды. Этот инновационный уровень защиты направлен на борьбу с практикой продажи подержанных или восстановленных iPhone как новых в поддельной упаковке, визуально неотличимой от оригинальной упаковки Apple.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Такие мошеннические схемы часто приводят к тому, что потребители покупают поддельные устройства по ценам, сравнимым с ценами на новые iPhone. Несмотря на то, что Apple официально не объявила об этой новой мере безопасности, она является важным шагом в направлении обеспечения защиты потребителей от покупки поддельных продуктов. Однако, как и с любыми другими защитными мерами, всегда существует риск того, что мошенники в конечном итоге найдут способы воспроизвести эти голограммы.