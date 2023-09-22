Глобальный запуск iPhone 15 вызвал волнение среди покупателей: предзаказанные устройства начинают доставляться, а в Apple Store формируются длинные очереди

С глобальным запуском серии iPhone 15 наступает эра волнения среди покупателей. Предзаказанные устройства уже доставляются к дверям с нетерпением ожидающих владельцев, в то время как в Apple Store по всему миру формируются длинные очереди. Apple отметила этот момент пресс-релизом, в котором также упомянула о запуске Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

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Для тех, кто предпочел самовывоз, на странице заказа теперь отображается статус "Готов к выдаче". Однако, устройства можно будет забрать только в назначенное время в день начала продаж.

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Тем временем, сообщения из различных уголков мира говорят о формировании очередей в магазинах Apple Store, поскольку те, кто не сделал предварительный заказ, стремятся получить свой iPhone 15 лично. Несмотря на введенную Apple систему предварительной записи для покупки устройств в день запуска, некоторые энтузиасты решаются на визит в магазин без предварительной записи, надеясь удачно приобрести долгожданный гаджет.