Intel анонсировала серию процессоров Meteor Lake с датой запуска 14 декабря, а также представила долгосрочные планы по выпуску Lunar Lake и Panther Lake в 2024 и 2025 годах соответственно

На недавнем ежегодном мероприятии Intel были представлены ключевые обновления и планы на ближайшие годы. Одним из важнейших анонсов стало представление серии процессоров Meteor Lake, которая придет на смену 13-му поколению линейки Raptor Lake.

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Процессоры Meteor Lake, созданные по техпроцессу Intel 4, будут интегрировать выделенный сопроцессор искусственного интеллекта и использовать различные чипсеты для вычислительных, графических и ввода/вывода компонентов. Ожидается, что новые процессоры поступят в продажу 14 декабря текущего года, предложив конкуренцию технологии 3D V-Cache от AMD.

Также был анонсирован Lunar Lake, запуск которого запланирован на 2024 год. Эта линейка будет использовать дизайн Foveros и производственный процесс Intel 18A, что обещает значительные улучшения в производительности.

На 2025 год запланирован выпуск Panther Lake, с которым Intel подтвердила следующее поколение процессоров и начала подготовку к производству.

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Кроме того, Intel анонсировала переход на стеклянные пластины для чипов вместо традиционной смолы, что также должно повысить производительность. Однако этот переход ожидается лишь во второй половине десятилетия, что подчеркивает долгосрочные планы компании по улучшению технологического процесса.