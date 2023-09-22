Астрономы из Туринского университета обнаружили металлическую экзопланету Тахай, размером с Землю, вращающуюся вокруг своей звезды с рекордной скоростью, делая полный оборот за 7,7 земных часа.

Астрономы из Туринского университета в Италии обнаружили удивительную металлическую экзопланету Глизе 367 b, также известную как Тахай, вращающуюся вокруг своего светила с астрономической скоростью. Экзопланета размером с Землю, но в два раза плотнее, вращается вокруг красного карлика Глизе 367 в созвездии Паруса, находясь на расстоянии около 31 светового года от нас.

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Тахай представляет собой шар из твёрдого металла, что делает её уникальным объектом среди известных на сегодняшний день экзопланет. Она обращается вокруг своей звезды с такой скоростью, что год на ней длится всего 7,7 земных часа.

Ведущий автор исследования Элиза Гоффо предложила две гипотезы относительно происхождения этого астрономического объекта. Одна из гипотез предполагает, что текущее состояние Глизе 367 b является результатом планетарной катастрофы, в результате которой планета потеряла свою каменистую мантию, оставив только железное ядро.

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Альтернативная гипотеза предполагает, что Тахай когда-то была газовым гигантом, подобным Нептуну, но из-за слишком близкого перемещения к своей звезде потеряла всю атмосферу, оставив лишь плотный металлический центр.