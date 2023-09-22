Google через шуточную рекламу iPager критикует Apple за отказ от внедрения более современного и безопасного протокола обмена сообщениями RCS, высмеивая устаревшую технологию SMS и проблемы совместимости между пользователями iOS и Android

Google продолжает критиковать Apple за отказ от внедрения протокола обмена сообщениями RCS (Rich Communications Service), на этот раз через шуточную рекламу, представив устройство под названием iPager. Реклама направлена на высмеивание устаревшей технологии SMS, которую Apple продолжает использовать, в отличие от более современного и безопасного протокола RCS.

реклама

В рекламном ролике Google представляет пейджер как альтернативу платформе обмена сообщениями от Apple, подчеркивая устаревший характер SMS в сравнении с RCS.

Проблемы совместимости и известные баги в групповых чатах между пользователями iOS и Android стали основным поводом для создания этой рекламы. Google также указывает на отсутствие сквозного шифрования в SMS-сообщениях, что делает их менее безопасными по сравнению с RCS, который предлагает шифрование как для индивидуальных, так и для групповых чатов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Apple упорно отказывается от внедрения RCS, предпочитая оставаться верной своей собственной платформе обмена сообщениями iMessage, несмотря на призывы Google к обновлению технологии обмена сообщениями для улучшения кросс-платформенной совместимости и безопасности.