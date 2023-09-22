Microsoft интегрирует усовершенствованный ИИ-генератор изображений DALL-E 3 от OpenAI в Bing Chat, предлагая выборочной группе пользователей возможность преобразовывать текст в детализированные иллюстрации с корректно вставленным текстом.

Microsoft продолжает развивать свои технологии в области искусственного интеллекта, интегрируя новый ИИ-генератор изображений DALL-E 3 от OpenAI в свой поисковик Bing Chat. Это обновление предназначено для выборочной группы пользователей и позволяет преобразовывать текстовые описания в детализированные иллюстрации. Одной из особенностей DALL-E 3 является возможность корректно вставлять текст в генерируемые изображения, что было сложной задачей для большинства предыдущих моделей.

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DALL-E 3 значительно улучшил свои возможности по сравнению с предыдущими версиями. Например, на запрос создать изображение авокадо в кресле терапевта с надписью "Я чувствую себя таким пустым внутри", отверстием в центре и ложкой-терапевтом, делающим записи, DALL-E 3 способен точно воссоздать запрошенное изображение с корректно вставленным текстом.

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OpenAI подтвердила, что платные клиенты смогут получить доступ к обновленной модели, в то время как пользователи Bing Chat смогут воспользоваться этой функцией бесплатно. Однако точная дата, когда эта функция станет доступной для широкой публики, пока неизвестна.