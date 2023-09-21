Мустафа Сулейман, сооснователь DeepMind, предлагает ограничить способности ИИ к самообновлению для предотвращения потенциальных угроз человечеству

Прогресс в области искусственного интеллекта породил опасения, что ИИ может превзойти своих создателей, приведя к потенциальным угрозам. Мустафа Сулейман, один из создателей подразделения Google по ИИ, DeepMind, высказал мнение о том, как минимизировать риски. По его словам, ключевым шагом может стать ограничение возможности ИИ к самообновлению.

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Сулейман считает, что такие функции ИИ могут потребовать строгого контроля и даже лицензирования, подобно обращению с опасными веществами. Кроме того, он подчеркнул важность установления границ в использовании персональных данных. Эти границы должны регулироваться на всех этапах - от создания кода до взаимодействия с другими системами и людьми.

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Защита приватности, избегание предвзятости, улучшение систем распознавания лиц и оптимизация модерации контента на основе ИИ - все это примеры актуальных вопросов в сфере ИИ, на которые следует сосредоточиться.